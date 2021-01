Inserita in Cronaca il 25/01/2021 da Rossana Battaglia Nasce il Sicily Hollywood Film Festival - Il primo evento rappresentativo della Sicilia Sicily Hollywood Film Festival, il primo evento ufficiale che vedrà protagonista la Sicilia. L’evento annunciato in questo mese sarà realizzato quest´estate e sarà un nuovo approccio alla cinematografia internazionale . Il progetto promosso dal regista Lorenzo Muscoso e organizzato dalla Dreamworld Pictures, punterà alla valorizzazione del territorio isolano in una visione globale direttamente connessa con il mondo statunitense e con l’edizione di Matera. Quindi un Festival identitario e rappresentativo dell´Isola che rivolge l´attenzione allo sviluppo di quelli che sono gli aspetti caratterizzanti dei luoghi e in quella che è la rappresentazione culturale. Una sezione che sarà aperta a lungometraggi, cortometraggi e anteprime in collaborazione con società di produzioni e specifici esponenti del settore . Il Film Festival, che offre una finestra sul mondo, diviene, quindi, la manifestazione ufficiale della trinacria nell’approfondimento e valorizzazione della settimana arte. Anche di fronte alle problematiche Covid l’evento si realizzerà promuovendo così una vetrina eccellente e di successo. Per informazioni www.sicilyfilmfestival.com In arrivo il, il primo evento ufficiale che vedrà protagonista la Sicilia.. Il progettoe organizzato dalla, punterà alla valorizzazione del territorio isolano in una visione globale direttamente connessa con il mondo statunitense e con l’edizione di Matera. Quindi un Festival identitario e rappresentativo dell´Isola che rivolge l´attenzione allo sviluppo di quelli che sono gli aspetti caratterizzanti dei luoghi e in quella che è la rappresentazione culturale.. Il Film Festival, che offre una finestra sul mondo, diviene, quindi, la manifestazione ufficiale della trinacria nell’approfondimento e valorizzazione della settimana arte. Anche di fronte alle problematiche Covid l’evento si realizzerà promuovendo così una vetrina eccellente e di successo. Per informazioni