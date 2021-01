Inserita in Cronaca il 25/01/2021 da Rossana Battaglia Belice, Salemi mette sul tavolo il recupero del centro storico Venuti: SALEMI (TRAPANI) - Ridare vita a una parte del centro storico di Salemi contribuendo a finanziare l´idea di recupero e rigenerazione urbana che sta prendendo forma dal lavoro degli studenti del Politecnico di Torino sull´antico quartiere ´Piano Cascio´ . Questa l´idea che il Comune in provincia di Trapani, guidato dal sindaco Domenico Venuti, intende proporre per l´accesso a una quota dei dieci milioni di euro che la Regione Siciliana ha annunciato in favore della comunità della Valle del Belice a 53 anni dal terremoto. L´ intesa tra il Comune e il Politecnico universitario di Torino , che da diversi anni studia il centro storico di Salemi, ha già avuto un primo risultato grazie al progetto ´Riabitare Alicia´, premiato dalla Fondazione Sicilia con circa centomila euro: risorse utilizzate proprio per finanziare lo studio di fattibilità del progetto, che è in corso di realizzazione. L´obiettivo finale è la riqualificazione di una parte della città antica di Salemi, tra cui Piano Cascio: un´area di circa 2.600 metri quadrati in cui far sorgere un centro polifunzionale universitario dedicato agli studi di urbanistica e archeologia. "Il processo di ricostruzione dal terremoto del 1968 registra a Salemi lunghissimi ritardi sul fronte del recupero del centro storico, uno scrigno di storia che merita attenzione, salvaguardia cura - afferma Venuti -. In questi anni l´Amministrazione è intervenuta sul fronte della prevenzione del dissesto idrogeologico, capitolo che sta alla base di qualsiasi ipotesi di recupero, intercettando e spendendo tante risorse ma adesso - prosegue il sindaco di Salemi - è tempo di intervenire con la messa in sicurezza avviando anche primi coraggiosi tentativi di riqualificazione. ´Riabitare ALicia´ è uno di questi - conclude Venuti -. Abbiamo tante idee e progetti ma auspichiamo che lo Stato e la Regione siano al nostro fianco in questa bella sfida, recuperando quel deficit di attenzione accumulato negli anni nei confronti del nostro territorio".