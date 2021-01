Inserita in Politica il 14/01/2021 da Cinzia Testa Agripesca Sicilia: Incontro a Palermo con l’assessore Scilla e il dirigente generale Pulizzi I vertici di Agripesca Sicilia hanno incontrato nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio, presso il Dipartimento della Pesca Mediterranea di Palermo il neo assessore Toni Scilla e il neo dirigente generale Alberto Pulizzi.

Agripesca Sicilia rappresenta nella totalità il comparto regionale includendo la pesca d’altura, quella artigianale e la pesca dedita al tonno rosso. Il proficuo incontro ha permesso di gettare le basi per una futura collaborazione. Sono state elencate le criticità del comparto e le difficoltà che pescatori ed armatori sono costretti ad affrontare ogni giorno.



Si è discusso degli interventi comunitari a supporto del settore, della necessità di una semplificazione burocratica di cui il comparto necessita per potere accedere con maggiore facilità ai bandi dedicati alla pesca professionale ed ancora della esigenza di rendere efficienti i mercati ittici.

Vista la disponibilità dimostrata da Scilla e Pulizzi, Agripesca Sicilia tornerà a sedersi attorno ad un tavolo tecnico per contribuire insieme al Governo regionale a veicolare il settore verso una celere ripresa economica.