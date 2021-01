Inserita in Politica il 12/01/2021 da Direttore Inserire i volontari delle ODV e della Protezione Civile tra le priorità per la vaccinazione

L’ANAS chiede di inserire tra le priorità la vaccinazione dei volontari impegnati nel sostegno ai contagiati da COVID e loro famiglie

09/01/2021



Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario Nazionale per la gestione dell’emergenza pandemica



Il Presidente Nazionale della rete associativa Anas – Associazione Nazionale di Azione Sociale – ha inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario per la gestione dell’emergenza pandemica, con la quale – in relazione alla campagna vaccinale in corso- chiede di inserire tra i soggetti cui viene riconosciuta priorità anche i volontari delle associazioni che come noto sono fortemente impegnati a sostenere la comunità.



In questo momento particolarmente delicato, tanti sono i volontari impegnati a sostenere, ad assistere famiglie in difficoltà, in particolare quando queste non hanno familiari presenti in zona; essi si occupano dei più disparati bisogni, dalla spesa ad ogni altro servizio necessario, anche per impedire che chi ha contratto il virus possa circolare e conseguentemente diffondere ulteriormente la malattia.



Il Presidente Anas si augura che venga valutata e riconosciuta la delicatezza del lavoro che i volontari svolgono, obbligati a frequentare persone e ambienti dove è certamente presente il virus: che conseguentemente la priorità che si richiede di riconoscere non è dettata da semplici interessi di tutela di categoria, ma dalla necessità di salvaguardare la vita di volontari che svolgono, come sempre hanno fatto, un ruolo importante per questo paese .



Il Presidente Nazionale confida in una sollecita e positiva risposta da parte del Presidente del Consiglio e del Commissario Arcuri, con cui venga disposto l’ inserimento dei volontari delle associazioni tra i soggetti ai quali riconoscere priorità nella vaccinazione anti-Covid.