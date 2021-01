Inserita in Tempo libero il 12/01/2021 da Direttore I Frati Cappuccini missionari di Milano presentano il calendario 2021 OLTRE Un invito "a non costruire muri ma ponti" Con il titolo ´Oltre´, il calendario 2021 dei Cappuccini Missionari di Milano offre le più efficaci citazioni dei pensatori contemporanei per proporre l´invito "a non costruire muri ma ponti", annuncia il Direttore del Centro Missionario Padre Marino Pacchioni.

Lo scrittore Alberto Capelli, caporedattore della rivista di questa realtà francescana e del calendario, spiega nella presentazione, il senso dell´opera:: "Muri e ponti sono manufatti che l´uomo ha concepito per facilitare la sua relazione con il mondo esterno - scrive-. Andare oltre è un atteggiamento che prova a spianare le diversità, le discriminazioni. Il calendaio 2021 esplora questi terreni".

In una sorta di prefazione, un passo del libro di Don Tonino Bello ´Con Cristo sulle strade del mondo´ (San Paolo ed. 2018) esorta a una Chiesa ´in transumanza´: "...la chiesa è chiamata fuori dai recinti sacri per mettersi sulle strade del mondo". Trans humus, passare da una terra a un´altra. La missionarietà come dimensione della vita di ogni cristiano oggi.

Seguono 12 chiose da non perdere di figure come Don Andrea Gallo, altro prete di strada, una vita per gli ultimi: "Io vedo che quando allargo le braccia, i muri cadono. Accoglienza vuol dire costruire dei ponti"; a Vito Mancuso: "Un vero uomo è l´uomo libero. Egli non obbedisce, pensa"; e Nelson Mandela: "L´istruzione è l´arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo". Chiude don Tonino Bello, per cui tra l´altro, è in atto la causa di beatificazione: "Stare con gli ultimi significa guardare le cose dalla loro parte". Nell´insieme una vera e propria guida per una meditazione lunga un anno per vivere concretamente l´impegno cristiano ad amare il prossimo. Le foto sono di Elena Bellini, professionista specializzata in reportage di viaggio che ha selezionato per questo progetto bellissimi scatti in bianco e nero di persone e luoghi distanti, ´oltre´ i nostri confini umani, geografici, culturali, esistenziali. Tra poesia ed emozione.

Per ricevere il calendario: scrivere a missioniestere@missioni.org comunicando i dati per poterlo ricevere per posta, in alternativa si può passare a ritirarlo direttamente al Centro Missionario in piazzale Cimitero Maggiore 5. L´offerta è libera. Sul sito www.missioni.org tutti i progetti sostenuti attraverso le missioni e le modalità per contribuire, che sono descritte anche sulla quarta di copertina del calendario stesso.