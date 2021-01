Inserita in Politica il 12/01/2021 da Direttore Attiva la campagna di affiliazione e tesseramento alla RETE ANAS per il 2021 tante le novità Nota della Presidenza Nazionale della RETE Associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) diretta a tutti i dirigenti ed a tutte le affiliate .



La Presidenza Nazionale comunica che è aperto il tesseramento anno 2021. La stessa presidenza precisa che è aperto il tesseramento e la riaffiliazione per 2021 per tutte le associazioni che vogliono aderire alla RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) quale le ODV (Organizzazione di Volontariato) le APS (Associazioni di Promozione Sociale) le Associazioni Filantropiche, le cooperative sociali, le fondazioni, le imprese sociali, i CRAS ed i CRAL (Circoli ricreativi), le associazioni sportive, ed in generale tutti gli enti del terzo settore e senza scopo di lucro.



Il Presidente informa tutti gli interessati che affiliandosi alla RETE ANAS, RETE nazionale si ha diritto ai benefici previsti dal decreto legislativo 117/17 tra cui quelli fiscali, del 5 pe mille ecc. nonchè tutti i servizi di supporto che la RETE mette a disposizione delle affiliate quali per esempio, la revisione dello statuto, l´iscrizione al RUNTS appena sarà operativo, ed il coinvolgimento nelle attività sociali, culturali e sportive (organizzate in convenzione con la Lìbertas) sia a livello nazionale e che territoriale.



Il Presidente ha precisato che si partecipa ad un grande progetto di cooperazione e di rete grazie al contributi insostituibile della presenza e partecipazione degli affiliati/associati.



Il Presidente ricorda che la RETE ANAS è iscritta al Registro Nazionale delle APS, nelle more dell´avvio del RUNTS, è una rete associativa come previsto dall´art. 41 del decreto legislativo 117/17, è iscritta al MIBACT, è accreditata al Servizio Civile Universale, è iscritta al Ministero degli interni - Prefettura di Palermo quale ente Caritatevole e conseguentemente è autorizzato a ricevere le eccedenze agroalimentari e distribuirle alle persone in difficoltà, è accreditata come APL (Agenzia per il Lavoro) al Ministero del Lavoro, è provider ECM a livello Nazionale, è accreditata al MIUR per la formazione dei docenti di ogni ordine e grado. Tutto ciò è stato possibile grazie all´insostituibile lavoro dei Presidenti territoriali e delle affiliate, che con il patrocinio della Presidenza Nazionale hanno organizzato ed organizzano attività sul territorio per la crescita morale e culturale del nostro meraviglio paese, senza far venire meno la solidarietà a chi è in difficoltà.



In fine, il Presidente ha precisato che sono attive tantissime convenzione, con università, con la Libertas, con gestori a livello nazionale di distribuzione di energia e gas, con piattaforme per le attività in learning, con assicurazioni ecc.



Precisa inoltre che l´assicurazione, obbligatoria per tutti i tesserati, della RETE ANAS, sottoscritta con ASSIMOCO, ha la doppia formula: tesserati sociali e tesserati volontari entrambi con copertura per il rischio COVID - 19. Quest´ultima garanzia è alida sino a giugno 2021. Ha precisato inoltre, la Presidenza, che i soci sportivi essendo anche affiliati - in convenzione - con la Libertas, per questi ultimi la polizza sarà, per l´appunto, quella della Libertas, disponibile sul sito del menzionato Ente di Promozione Sportivo.



In fine, la Presidenza vorrebbe citare tutti gli eventi organizzati a livello nazionale e territoriale dalla RETE ANAS, ma per non annoiare i soci e gli affiliati cita solo alcune iniziative che hanno assunto carattere nazionale ed ideati in modo originale dalle articolazioni delle RETE ANAS, grazie all´apporto delle affiliate: tra le tante iniziative ricorda che organizza il Carnevale Ardorese (oggi carnevale della Locride); Siamo quelli del San Martino Ardorese; siamo quelli delle manifestazioni estive con la rete dei materassini, in mare, piu lunga del mondo; Siamo quelli del concorso nazionale letterario “A. Filippone”; siamo quelli che da anni ormai distribuiscono mensilmente derrate alimentari ed indumenti ai più bisognosi; siamo quelli dei corsi e delle certificazioni della lingua italiana con il CELI; siamo quelli che hanno organizzato in quasi tutte le regioni d´Italia spettacoli per il contrasto alla ludopatia con Pippo FRANCO; siamo quelli che hanno organizzato gli incontri internazionali con il prof. emerito Simon Peterman, autore del trattato di pace tra ARAFAT e PEREZ; siamo quelli che hanno organizzato i GES (gruppi di emergenza sociali); siamo quelli che riteniamo che insieme possiamo andare lontano.

Insomma siamo quelli che donano parte del loro tempo libero alla collettività per il bene comune.



In ultimo, per il corrente anno solare madrina dell´Associazione è stata eletta Alessandra LUFRANO ed il cavallo; il cavallo cosi come Alessandra sono la massima espressione della Libertà nel rispetto delle regole e pertanto sarà, presente, quale madrina alle manifestazioni che saranno organizzate sia dalla rete che dalle affiliate compatibilmente con gli impegni scolastici.



La Direzione Nazionale nel ringraziare Alessandra per avere accettato di essere la madrina alla RETE ANAS quale simbolo della libertà auspica che il 2021 sia l´anno della rinascita dei valori universali e della fratellanza.



Per maggiori informazioni sul tesseramento e sull´affiliazione gli interessati possono contattare la segreteria nazionale ai seguenti numeri 091 9743586 - 347 3868244 - 388 7534981 - oppure inviare una mail a segreteria@anasitalia.org

possono affiliarsi tutti gli enti del terzo settore nonchè tesserarsi tutti i cittadini ad una delle sedi zonali ANAS presenti sul territorio nazionale.