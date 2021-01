Inserita in Politica il 11/01/2021 da Rossana Battaglia Visualizza dettagli DEPOSITI RADIOATTIVI: RIUNIONE TECNICA CON I DIRETTORI DELLE SOPRINTENDENZE E DEI PARCHI ARCHEOLOGICI L’ASSESSORE SAMONÀ “IL PAESAGGIO ELEMENTO DETERMINANTE PER LA NOSTRA IDENTITÀ STORICO-CULTURALE. LA SICILIA INCOMPATIBILE CON IPOTESI RIFIUTI NUCLEARI”

Si è svolto questa mattina l´incontro convocato dall´Assessore regionale dei Beni Cultural i e dell´Identità Siciliana , Alberto Samonà, al quale hanno preso parte il Direttore generale del Dipartimento BB.CC, Sergio Alessandro, i responsabili delle Soprintendenze di Palermo, Trapani e Caltanissetta e la direzione dei Parchi Archeologici di Segesta e Gela in merito ai siti siciliani individuati dal Governo nazionale come possibili destinazioni per depositi di scorie nucleari.



Si è deciso che, entro trenta giorni, i pareri di Soprintendenze e Parchi archeologici saranno messi nero su bianco in apposite relazioni tecniche che verranno trasmesse al comitato tecnico istituito dal governo Musumeci presso l’assessorato del Territorio e dell’Ambiente, incaricato di predisporre il memoriale con i rilievi e le osservazioni da inviare al Governo nazionale.



Al centro della riunione odierna l´importanza del “paesaggio” quale elemento indifferibile ed espressione di valori naturali, morfologici, storici, culturali ed estetici della nostra Isola.

“Il paesaggio – ha sottolineato l’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà - è un elemento determinante della nostra identità, al punto che già nella stessa denominazione giuridica alcuni Parchi riportano la definizione di Parco Archeologico e Paesaggistico. È impensabile, pertanto, che possano sorgere depositi di stoccaggio di rifiuti radioattivi nei territori di Trapani, Calatafimi-Segesta, Petralia Sottana, Castellana Sicula e Butera, dove si trovano siti di altissima valenza storico-culturale, meta di numerosi visitatori che, proprio in quei luoghi, hanno occasione di apprezzare la bellezza della nostra Isola".