Inserita in Cronaca il 11/01/2021 da Cinzia Testa Una nuova e ambiziosa sinergia tra i Comuni del territorio: il Patto per la Cultura Trapanese Oggi, alle ore 19.00, sulla Pagina Facebook Trapani 2022, un tavolo tecnico online con il coordinamento giornalistico di Nicola Baldarotta. Il sindaco del Comune di Trapani Giacomo Tranchida e i Sindaci dei Comuni del territorio trapanese firmeranno il primo Patto per la Cultura Trapanese. All´incontro interverrà anche l´assessora alla Cultura Rosalia D´Alì. "Per rilanciare il nostro territorio, si è deciso di rendere stabile questa sinergia. Il patto che sigleremo non è una bella enunciazione di principi ma un´autentica prospettiva, che prescinde dalla candidatura e/o dal riconoscimento a Capitale Italiana della Cultura 2022. Una politica di incentivazione volta alla riqualificazione socio-culturale che miri all´incremento dei flussi turistici. Una rete stabile a supporto del programma strategico della cultura. Questa è la strada su cui proseguiremo per restituire alla cultura la centralità che merita. La cultura è fattore primario di sviluppo della persona umana e di progresso sociale e civile della collettività" – così affermano il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l´assessora alla Cultura Rosalia D´Alì. Questa iniziativa è un tassello in più sulla strada per la candidatura di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2022.

Modera: Nicola Baldarotta, giornalista Interverranno: Giacomo Tranchida, sindaco del Comune di Trapani Rosalia D´Alì, assessora alla Cultura del Comune di Trapani Domenico Surdi, sindaco del Comune di Alcamo Roberto Maiorana, sindaco del Comune di Buseto Palizzolo Antonino Accardo, sindaco del Comune di Calatafimi - Segesta Giuseppe Castiglione, sindaco del Comune di Campobello di Mazara Nicolò Rizzo, sindaco del Comune di Castellammare del Golfo Enzo Alfano, sindaco del Comune di Castelvetrano Giuseppe Morfino, sindaco del Comune di Custonaci Daniela Toscano, sindaco del Comune di Erice Francesco Forgione, sindaco del Comune di Favignana Salvatore Sutera, sindaco del Comune di Gibellina Massimo Grillo, sindaco del Comune di Marsala Salvatore Quinci, sindaco del Comune di Mazara del Vallo Giuseppe Scarcella, sindaco del Comune di Paceco Vincenzo Vittorio Campo, sindaco del Comune di Pantelleria Nicolò Catania, sindaco del Comune di Partanna Gaspare Giacalone, sindaco del Comune di Petrosino Girolamo Cangelosi, Sindaco del Comune di Poggioreale Vincenzo Drago, sindaco del Comune di Salaparuta Domenico Venuti, sindaco del Comune di Salemi Giuseppe Lombardino, sindaco del Comune di Santa Ninfa Giuseppe Peraino, sindaco del Comune di San Vito lo Capo Francesco Stabile, sindaco del Comune di Valderice Giuseppe Riserbato, sindaco del Comune di Vita