Inserita in Politica il 10/01/2021 da Direttore Decreto Ministero per coprire gli interessi dei mutui del settore oleario Firmato il provvedimento che destina 5 milioni a coprire gli interessi maturati nel 2019 sui mutui bancari del Settore oleario. Il Decreto che destina 5 milioni di euro per la copertura, totale o parziale, dei costi degli interessi maturati dalle imprese nel 2019 sui mutui bancari contratti entro la data del 31/12/2018. "Con questo Decreto", dice la Ministra Bellanova, "vogliamo contribuire con ulteriori risorse alla ristrutturazione del settore oleario, anche alla luce delle condizioni di particolare criticità produttive e per rilancio della produttività e della competitività. Rispondiamo alle difficoltà che la filiera agroalimentare sta affrontando con un solo obiettivo strategico: mettere in sicurezza l´intera filiera e ogni singolo segmento, condividendo con l´intero settore anche le modalità attuative delle misure quanto a semplificazione e sburocratizzazione perché ogni provvedimento sia capace di rispondere sempre più e meglio alle esigenze e difficoltà specifiche".

La richiesta di aiuto dovrà essere presentata dall´impresa interessata presentando al soggetto attuatore, Ismea, la domanda secondo le modalità pubblicate sul sito del Mipaaf. La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:

• dichiarazioni sostitutive di atto notorio per aiuti "de minimis" nell´ultimo triennio;

• dichiarazioni sostitutive di atto notorio riportante certificato iscrizione alla CCIAA;

• dichiarazioni sostitutive di atto notorio riportante la media produttiva degli ultimi tre anni;

• eventuali altri documenti previsti per la certificazione;

• copia contratto del mutuo;

• attestazione prodotta dalla Banca, relativa ai costi sostenuti per gli interessi bancari dell´anno 2019.

Una volta chiuso il termine di presentazione delle domande, ISMEA procederà all´istruttoria per la liquidazione delle domande. Se il contributo erogabile dovesse superare l´importo complessivo ammissibile in virtù delle risorse finanziarie disponibili, ISMEA procede a ridurre proporzionalmente gli importi da concedere a ciascun beneficiario. Ismea trasmetterà al Ministero con periodicità bimestrale lo stato dell´arte delle pratiche istruite, con le varie indicazioni analitiche. Una volta conclusi i controlli della Commissione, appositamente costituita con Decreto direttoriale, il Mipaaf procederà al trasferimento delle risorse al Ismea che, quale entro 30 giorni, provvederà all´erogazione degli importi ai beneficiari.