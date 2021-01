Inserita in Tempo libero il 10/01/2021 da Direttore solidarietà vera ed invisibile Gemellaggio tra A.N.A.S. e Gli Invisibili per azioni comuni L´anno nuovo è iniziato sotto buoni auspici per ANAS e Gli Invisibili. Le due associazioni hanno infatti siglato un gemellaggio per portare avanti una fattiva cooperazione di azioni sociali rivolte a persone meno fortunate.

A siglare l´accordo il Presidente A.N.A.S. Veneto Giampietro Bertasi e la Presidentessa dell´associazione Gli Invisibili Alessandra Zaghi.

Il loro comune intento è quello di sensibilizzare le istituzioni o qualsiasi altro ente privato o pubblico, su esigenze dimenticate o inascoltate di uomini e donne di una comunità, che non dovrebbe lasciare nessuno indietro.

A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale) è un Ente del Terzo Settore con una decina di sedi territoriali nel territorio scaligero. E´ una libera associazione, senza scopo di lucro, iscritta al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ed è anche divenuta rete associativa, volta alla promozione sociale mediante attività culturali, sportive e sociali. L´Ente ha rapporti con tutte le forze politiche, religiose e sociali, senza alcuna discriminazione né per origine, né per fede religiosa o credo politico e respinge la violenza sotto qualsiasi forma si manifesti. L´A.N.A.S. è presente su tutto il territorio nazionale attraverso sedi regionali, provinciali, zonali e delegazioni comunali.

GLI INVISIBILI è una libera associazione di promozione sociale nata a Verona, apartitica e apolitica. Ha come unica funzione aiutare tutti coloro che soffrono o che si sentono vittime senza volto. Portare attenzione, sostegno e visibilità là dove c’è solitudine, sconforto e paura.

Il nome dell´ associazione "Gli Invisibili" è dedicato a tutti coloro che richiedono attenzione ascolto, risposte, aiuto… Attraverso attività (in presenza oppure online), laboratori, serate tematiche, convegni, attività culturali e quant’altro, mira a dare loro sostegno e supporto, impegnandosi verso la sensibilizzazione e la prevenzione a livello culturale, sociale e scientifica.



L´asse tra le due associazioni crea molte aspettative in quanto, tra le proprie fila, si leggono i nomi, a vario titolo, di personaggi noti alla vita sociale scaligera tra i quali Francesco Bitto, Giuliana Guadagnini, David Di Michele, Anna Lisa Tiberio.