Inserita in Politica il 08/01/2021 da Cinzia Testa Erice, nasce il Movimento Civico "Cambiamo Erice" Nella giornata odierna, nove cittadini attivi sul territorio e facenti parte del gruppo "Cambiamo Erice" si sono riuniti per ufficializzare la nascita del nuovo Movimento Civico ‘’Cambiamo Erice’’.

I soci fondatori sono, da sinistra verso destra, Crapanzano Simone, Agosta Giuseppe, Rombola’ Pasquale (Lino), Cordaro Valentina, De Vincenzi Luigi, Rombola’ Romana, Oddo Innocenzo (Enzo), Di Gesu Dario, D’Aleo Vincenzo Fabrizio.

L’obiettivo del movimento è principalmente quello di ascoltare la voce dei cittadini ericini, i quali lamentano disservizi, e di lavorare per migliorare il Territorio ericino, spesso lasciato all´incuria e all´abbandono. Il movimento Cambiamo Erice vuole, inoltre, impedire che si faccia una distinzione tra cittadini di seria A e cittadinani di serie B del comune di Erice, perché ciò farebbe venire meno l´uguaglianza di tutti i cittadini, che non deve mai avvenire in uno stato democratico. Con l´obiettivo di migliorare il territorio e i suoi servizi di andiamo avanti. Insieme! Il Direttivo De Vincenzi Luigi Presidente Di Gesu’ Dario Vice Presidente Oddo Innocenzo (Enzo) Rombola Pasquale (Lino) Tesoriere Crapanzano Simone Segretario