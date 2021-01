Inserita in Tempo libero il 07/01/2021 da Direttore ASFA affiliata ANAS sempre piu sociale e vicina alla gente L´associazione Asfa di volontariato affiliata ANAS, unitamente con la partecipazione dell´Anas Zonale Policlinico Avv. Enzo Fragala´, grazie ad un contributo della Presidenza , dell´Assemblea Regionale Siciliana ha realizzato un pensiero Natalizio per dei ragazzi, figli dei nostri Associati.



Il Presidente dell´ASFA ha voluto, in primo luogo, ringraziare i Volontari della RETE che tutto l´anno hanno lavorato e lavorano, in forma assolutamente gratuita a favore del Bene Comune, per aiutare una parte della Comunità Monrealese e Palermitana.



Il nostro impegno, ha dichiarato il Cav. Mannisi, presidente dell´ASFA e dello zonale ANAS Enzo Fragalà, continua a servizio della collettività ed oltre ai volontari, si ringrazia il gruppo direttivo dell´Asfa e dell´ANAS Zonale Policlinico Avv. Enzo Fragala´.