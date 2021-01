Inserita in Politica il 06/01/2021 da Direttore Nuova uniforme per i volontari della RETE ANAS L´esecutivo inoltre ha deliberato l´istituzione di altre consulte al fine di favorire il sostegno alle affiliate che hanno tra gli scopi sociali attività di benessere e salute e comunque servizi alla persona e di sostegno alle famiglie in difficoltà.



Per tutti i volontari e gli operatori si pubblica la descrizione dell´Uniforme ANAS con la precisazione che per le regioni che hanno vietato, la patch 118 se non durante l´attività di servizio, il responsabile della Consulta Sanità 118, ha precisato che potranno utilizzare il logo senza la scritta 118 salvo applicarla durante le attività.



L´Esecutivo ha ratificato tutte le nomina che sono state fatte, d´intesa con gli organi della Rete Associativa ed è stata ratificata la nomina del responsabile Sanità per la regione Sardegna.



L´Esecutivo di Presidenza, nel ringraziare la il Presidente per il grande lavoro svolto durante gli ultimi mesi ed i personale dipendente invita la presidenza a procedere con le nomine degli altri responsabili sanità 118 regionali d´intesa con il Presidente della Consulta.



LA presidenza della Rete ANAS ha espresso un vivo ringraziamento per l´attività svolta dal Presidente della Consulta Sanità ed auspica che le altre presidente seguano il lavoro della sanità ANAS 118 .



clicca il link per visionale Uniforme_anas_sanita118