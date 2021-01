Inserita in Cronaca il 05/01/2021 da Cinzia Testa In diretta il "primo apiario didattico socio-inclusivo" Un ragazzo che attraverso il racconto della sua Storia con le Api presenterà il Progetto di Bio Passioni per la realizzazione del PRIMO APIARIO DIDATTICO SOCIO-INCLUSIVO, IPERACCESSIBILE, SENZA NESSUNA BARRIERA E CON UN´AREA RISERVATA INTERAMENTE ALL´APITERAPIA A 360°, DEDICATO PRIMA DI TUTTO AI DISABILI E AGLI EMARGINATI. PER POTER PARTECIPARE SARA´ SUFFICIENTE COLLEGARSI AL SITO UFFICIALE www.biopassioni.it TROVERETE I LINK E LE INFORMAZIONI PER ACCEDERE AI CANALI SOCIAL

A cura di https://www.biopassioni.it/