30/12/2020 da Cinzia Testa

Da sempre la satira ha avuto un ruolo nella società per far riflettere la società e spesso è stata avversata con strumenti diversi in ragione del periodo storico e culturale in cui una nazione versa.



Ai tempi di Andreotti, Cossiga, Craxi ecc la satira era cultura era un modo di aiutare il sistema a non degenerare oggi ...... spesso la satira è oggetto di processi e denunce, il tempo ci dirà se ciò era dovuto al contenuto della satira o alla mancanza di ironia nella cultura.