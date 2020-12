Inserita in Politica il 24/12/2020 da Direttore A Casale Monferrato l´ANAS ha organizzato un evento per bimbi e ragazzi per donare un sorriso Seconda edizione REGALA UN DISEGNO “CON UN DISEGNO DI NATALE PUOI REGALARE E DONARE UN SORRISO IN TEMPI DIFFICILI” organizzato Da A.N.A.S. Casale Monferrato con il patrocinio della città di Casale Monferrato.



A.N.A.S. Casale Monferrato ha pensato ad un modo diverso per coinvolgere ragazzi e bambini per donare un sorriso ai meno fortunati in tempi difficili.



La Presidente di A.N.A.S. Casale Monferrato Elisabetta Costanzo intervistata ha dichiarato: “Con questa iniziativa vorremmo ringraziare il comune di Casale Monferrato per aver concesso il patrocinio e la società Sirio Snc di Serralunga di Crea per la sua sensibilità particolare nelle collaborazioni, alle maestre della scuola d´infanzia di Venesio e la scuola di Bistolfi, ma soprattutto i piccoli artisti”.



La presidenza Regionale di A.N.A.S. PIEMONTE Ringrazia, per l´iniziativa, la presidenza e tutti i soci di A.N.A.S. Casale Monferrato per la bellissima e lodevole iniziativa.



Carlo Natale Procopio