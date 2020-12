Inserita in Politica il 22/12/2020 da Direttore Il messaggio di auguri della Sindaca Toscano in occasione delle festività natalizie Care concittadine, cari concittadini,

desidero subito porgere a ciascuno di Voi i miei auguri e quelli dell’Amministrazione comunale che ho l’onore di guidare.



Queste festività arrivano al termine di un anno difficile, travagliato, drammatico. Ripercorrendo idealmente la memoria dei mesi trascorsi è forte la consapevolezza di dover riflettere ancora e meglio sulle nostre azioni, con senso di responsabilità, e di sperare in un futuro sereno che mi auguro possa presto diventare realtà. In questo senso, la parentesi festiva dovrà rappresentare una fase di transizione in cui i nostri comportamenti potranno davvero risultare fondamentali, forse anche decisivi. Dovremo rispettare con attenzione le misure di contenimento in vigore (uso delle mascherine, distanziamento sociale, no agli assembramenti) col desiderio di poterci presto tornare a riabbracciare come prima. Lo spirito che anima noi amministratori continua ad essere fiducioso, certi del fatto che tutti sapremo comportarci mossi dal buon senso e dalla responsabilità.



Durante la fase pandemica, Amministrazione e uffici, col prezioso contributo dei volontari delle associazioni di Protezione Civile, hanno garantito sostegno, sia in termini di aiuti concreti che psicologici, alle famiglie che hanno maggiormente risentito della crisi che si è venuta a creare. Penso alle iniziative solidali come "La spesa sospesa" o "Diamo una zampa", ma anche all’impegno nella distribuzione dei voucher solidali. Un lavoro reso possibile soprattutto, come detto, grazie ai volontari coordinati dagli uffici comunali che desidero ringraziare di cuore, e che dimostra quanto sia aperta alla solidarietà ed alla condivisione la nostra comunità. Il mio augurio è che tutto possa tornare alla normalità il prima possibile ed è esteso a tutti. Ho visto la tenacia negli occhi di tanti di Voi, sia in chi continua con difficoltà a mantenere vivo il tessuto economico del nostro territorio, sia in chi non intende mollare nonostante le difficili contingenze.



Al contempo, dal momento che l’attività amministrativa non poteva certamente restare frenata, si è lavorato affinché venisse dato seguito al lavoro pianificato nei mesi precedenti, in termini di programmazione, finanziamenti e tanto altro, assicurando così una progettazione attenta e il più possibile lungimirante anche per il futuro e garantendo i servizi indifferibili come la pulizia delle strade e la sicurezza del territorio. Grande attenzione è stata posta sul bilancio comunale e alla messa in piedi di nuove opere. Penso, ad esempio, al nuovo «Giardino dello Sport – Falcone Borsellino» che sorge nell’ex campo Bianco, ma anche ai tanti interventi di miglioramento previsti per le scuole del nostro territorio. La speranza di noi amministratori è che tutto ciò che è stato realizzato in questo difficile anno, pur se perfettibile e non esente da eventuali errori, possa aver incontrato il Vostro parere favorevole. Tutto, lo garantisco, è stato fatto con umiltà e dedizione e col solo scopo di fornire a tutti Voi risposte e servizi, mantenendo sempre un filo diretto col cittadino.



Auguro dunque a tutti di rinnovare nel proprio animo l’orgoglio di sentirsi ericini, italiani, europei, con la consapevolezza che siamo una comunità. Nessuno deve sentirsi solo, tutti possiamo e dobbiamo aiutarci, ciascuno per le proprie competenze e consapevole che le proprie azioni possono realmente incidere sul bene comune. Quell’orgoglio deve guidare le nostre coscienze ed il nostro cuore. Il grande cuore degli ericini.



Con i migliori auguri dell’intera Amministrazione comunale.



Erice, 22 dicembre 2020



La Sindaca di Erice



Daniela Toscano Pecorella