Inserita in Cultura il 21/12/2020 da Cinzia Testa

25 scrittori siciliani raccontano insieme il loro “Sogno di libertà” in un antologia di fiabe e racconti, curata da Licia A. Callari, i cui diritti d´autore saranno devoluti all’associazione Libera contro le mafie

Presentazione online martedì 22 dicembre alle ore 19:00

sulle pagine facebook Navarra Editore e Libera Palermo

Verrà presentato domani martedì 22 dicembre alle 19:00 in diretta streaming sulle pagine facebook di Navarra Editore e Libera Palermo il libro di racconti “Un sogno di libertà. Fiabe e racconti” a cura di Licia A. Callari: 25 personalità di spicco della cultura siciliana in una delicata antologia di “storie immaginate”, di sogni di libertà trasformati in parole, i cui ricavati andranno devoluti a Libera contro le mafie.

All’incontro online parteciperanno Lidia Tilotta, Patrizia Di Dio, Salvatore Lo Bue con la nipote Silvia e Giusi Parisi, coordinati dall’editore Ottavio Navarra e dalla curatrice Licia A. Callari.





Cosa c´è di più affascinante e misterioso di un sogno? È con questo suggerimento che sono chiamati a misurarsi gli autori scelti e coordinati da Licia A. Callari. Nei micro-racconti che compongono la raccolta, personaggi fantasiosi animano regni immaginari e città fantastiche, vivono realtà irreali, affrontano situazioni bizzarre: niente è proibito nel magico mondo dell´onirico, i cui toni ammalianti trascolorano nella delicatezza della fiaba. Ed è stata una sfida intrigante e complessa, per gli autori che hanno partecipato al libro ideato durante i mesi di lockdown, mettere per iscritto il proprio sogno di libertà, in un momento in cui qualcosa di inaspettato ha reso più prezioso quel dono; ad animarli è stato l´impegno per un “sogno più grande”, in cui tutti i racconti s’intrecciano in un disegno armonico che mostra ai lettori la potenza della creatività condivisa.





“Un sogno di libertà è il più bel sogno che si possa fare. Perché la libertà è l’essenza della vita umana, ciò che la protende all’Altro e all’Oltre, che la rende consapevole e capace di scegliere, realizzando il bene proprio e quello altrui. – come scrive nella prefazione al testo Don Luigi Ciotti – Ma una libertà irresponsabile degenera in arbitrio, in affermazione dell’io e dei suoi interessi, in disprezzo dell’etica e delle sue regole interiori, dettate dalla coscienza prima che dai codici. [...] Mi pare che gli autori di queste storie, portatori di vissuti e di conoscenze fra le più varie, l’abbiano ben rappresentato. Tutti hanno infatti voluto raccontare un’esperienza, reale o immaginaria, di libertà non dell’io ma dall’io, nella presa di coscienza dei propri limiti ma anche delle proprie forze.”





Un sogno di libertà. Fiabe e racconti è disponibile in tutte le librerie nazionali. Le venticinque storie sono narrate da: Leonardo Agueci, Elisabetta Maria Buffa, Egle Calamia, Licia Adalgisa Callari, Alessio Castiglione, Valentina Cinà, Renato Cortese, Silvia Cultrara, Antonella De Miro, Patrizia Di Dio, Alessandra Dino, Carolina Fiorica, Viola Galante, Gaia Garofalo, Arturo Guarino, Gioacchino Lavanco, Silvia Lavanco, Roberto Lipari, Salvatore Lo Bue, Carolina Messina, Beatrice Monroy, Cinzia Novara, Dario Oliveri, Leoluca Orlando, Elia Palazzolo, Giusi Parisi, Gianfranco Perriera, Cristina Picciotto, Flavia Pinello, Salvo Piparo, Lidia Tilotta. Aprono e chiudono il volume i contributi di: Luigi Ciotti, Roberto Lagalla, Fabrizio Micari, Pamela Villoresi. I diritti d’autore saranno devoluti a Libera contro le mafie.