Inserita in Politica il 20/12/2020 da Direttore Libia, Miccichè: "Lieto per il ritorno a casa dei pescatori Le navi militari italiane tornino a presidiare il Mediterraneo" Mazara del Vallo - “Sono lieto del ritorno a casa dei 18 pescatori di Mazara del Vallo. Condivido la posizione dell’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, quando sostiene che è arrivato il tempo che le navi militari italiane tornino a presidiare il Mediterraneo, in numero adeguato e con regole d’ingaggio efficaci, per difendere la nostra marina mercantile e quella peschereccia”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, a Mazara del Vallo in attesa dello sbarco dei 18 pescatori mazaresi sequestrati dalle milizie del generale Haftar.