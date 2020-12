Inserita in Politica il 19/12/2020 da Direttore Si è riunito il comitato per la sicurezza presso la prefettura per organizzare il rientro dei pescherecci Nella serata del 18 dicembre, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, avente ad oggetto le misure organizzative da attuare in occasione del rientro a Mazara del Vallo, atteso nella mattinata di domenica 20 dicembre, dell’equipaggio dei due pescherecci sequestrati in Libia.



Il Comitato, considerato il contesto emergenziale in atto, ha preliminarmente affrontato le misure di carattere sanitario da osservarsi nel momento precedente lo sbarco dei marittimi, al fine di evitare qualsiasi pericolo di contagio da Covid-19.



Successivamente, sono state tracciate a grandi linee le misure concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica che, nel dettaglio, verranno approntate nella giornata di domani, nell’ambito di un tavolo tecnico appositamente convocato presso la Questura.