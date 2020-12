Dici Biella e l’istantanea che ti viene in mente si traduce in quel basket aggressivo e veloce

Inserita in Politica il 18/12/2020 da Direttore Dici Biella e l段stantanea che ti viene in mente si traduce in quel basket aggressivo e veloce Dici Biella e l段stantanea che ti viene in mente si traduce in quel basket aggressivo e veloce che è ormai un riconosciuto marchio di fabbrica. Il roster è stato profondamente cambiato rispetto alla passata stagione e, persi alcuni giocatori in indubbia esperienza, risulta davvero giovane, con tante responsabilità nelle mani dei talentuosi under, e la sicurezza offensiva della coppia Hawkins - Miaschi, ventenne dalla doppia cifra certa. L誕spetto che spicca di più è il debordante e diffuso atletismo della squadra, anche nei ruoli perimetrali, che permette a coach Iacopo Squarcina di 田ambiare in difesa senza pagare dazio e controllare i rimbalzi per poi spingere la transizione. I singoli. Le redini della squadra sono affidate al talento di Marco Laganà (1993) che nella sua carriera è stato frenato esclusivamente dagli infortuni che gli sono occorsi. Devastante in campo aperto, in virtù di doti atletiche non comuni e dell弾nergia che getta sul parquet, in entrambi i lati del campo. L1c1 è la specialità della casa ma garantisce alla squadra anche preziosi assist e le sue indubbie qualità di difensore. Pecca invece nella precisione al tiro, soprattutto da fuori. Per lui 8.7 p.ti, 5 falli subiti, 3.7 rimbalzi e 1.3 assist a match (un po sotto media). Tirando dal campo con il 33% da due e non vedendo ancora il canestro da tre. Oltre 11 tentativi dal campo e tanti viaggi in lunetta dove però fatica non poco, con appena il 53%! Un neo, le 4 perse di media. La guardia è il 2000 Federico Miaschi che è un prodotto della Reyer Venezia con un anno in crescendo a Trapani ed un弾sperienza al piano di sopra con Pesaro. Doppia cifra già di media in questo scorcio di stagione. Tecnicamente può dare una mano anche in cabina di regia, data la sua attitudine nel creare per i compagni. Americano di fatto, con 12.3 p.ti, 2 falli subiti, 4.8 rimbalzi e 2.5 assist ad incontro. Da fuori (fondamentale che usa tanto) sta tirando male (13% da tre), la specialità della casa, ma dalla media non scherza affatto, con un buon 48% su 10 tentativi per volta. Fatica ai liberi (63%) e perde quasi 3 palloni per gara. In rampa di lancio! L誕la è l旦.S.A. Deontae Hawkins, 27enne da Illinois State e Boston College, alla seconda esperienza fuori dagli States, in virtù di un ottimo campionato in Libano. Esplosivo, atletico, forte a rimbalzo. Atleta completo, che può far male con la sua atipicità ed, all弛ccorrenza, colpire anche dalla distanza (al momento solo il 16% dai 6.75, su quasi 5 tentativi). Può giocare anche da 賭uattro. Va a referto con 16.8 p.ti (un eccellente 65% dalla media), 1.8 falli subiti, ben 8.3 rimbalzi e quasi 2 assist per volta (segno che 砺ede bene il gioco). Atleticamente da piano di sopra. Sotto il 70% dalla linea della carità. L誕ltro straniero è una mirata scommessa, l誕la serba del 1998 Lazar Lugic che, dopo tante 杜inors in Italia con numeri da protagonista, sta cercando di guadagnarsi l但2, fatturando buoni numeri (5.5 p.ti oltre 4 rimbalzi ad uscita). Sfrutta un tiro migliorato di anno in anno (29% da 3, però, finora) e, più in generale, doti tecniche di grande pulizia (56% da due). Il gran fisico e le lunghe braccia lo rendono preziosissimo in difesa e nel dare una mano a rimbalzo. Il centro della squadra è il 214 Jakub Wojciechowski (1990) che, dopo le stagioni di Torino e Veroli in A2, ha fatto tantissima A da gregario di lusso e qualche annata in Polonia. La sua miglior stagione il 2017/2018 con l丹rlandina, al piano di sopra, sfiorando la doppia cifra di media. Variegato il suo repertorio di movimenti, sia in post basso che in post alto, col vizietto anche del tiro da fuori dove fa valere la sua mano educata. Alla ricerca di un ruolo da protagonista assoluto, finora viaggia con numeri da urlo: 13 p.ti (58% da due), 3.5 falli subiti, 2.5 assist (che dimostrano che 田onosce il gioco) e ben 9.3 rimbalzi per gara. Da tre ha fortune alterne (25% dai 6.75), così come dalla lunetta (63%), e qualche palla di troppo la perde ancora (3 di media) ma con una quasi 電oppia doppia di media che vuoi dirgli? Quasi 30 di parquet poi per la confermata guardia del 1999 Matteo Pollone che ha guadagnato minuti rispetto al passato ed assicura energia (1.5 recuperi per volta), fisicità e tanti rimbalzi (7.5 per partita, un弾normità per il ruolo). Pericoloso quando attacca il ferro, da li i tanti falli subiti (4.3 a match). Per il resto, 5.3 p.ti con un rivedibile 25% da due ed il 50% da tre (su pochissime conclusioni però). Tira in generale poco, giocatore più di sistema. Spazio (oltre 6 di impiego medio) anche per il confermato centro del 1999, ex Treviso, Simone Barbante. Coach Squarcina gli da fiducia e nelle uscite stagionali, finora, ha fatto valere in area colorata i suoi 213 cm ed i movimenti da lungo vecchio stile (4 p.ti con il 100% da due). Sorprendente, ma fino ad un certo punto, il 40% dai 6.75, arma che paradossalmente usa più del tiro da sotto. Buone mani di sicuro ma gli si chiede maggiore cattiveria nella lotta a rimbalzo. Titolare aggiunto il play-guardia, anch弾gli confermato, del 2001 Gianmarco Bertetti che in campo rimane tanto (oltre 20 ad allacciata di scarpe) e pressa fino allo sfinimento il portatore di palla avversario. Aggiunge 4.3 p.ti (con un ottimo 67% da due ed un traballante 15% dalla distanza). Poche conclusioni comunque dal campo, poiché predilige far giocare la squadra. In prestito poi dalla Reyer Venezia il playmaker del 2003 Nicola Berdini che, dopo aver fatto cose interessanti a livello giovanile, si sta guadagnato il suo spazio ad un livello più alto, con 11 a match, conditi da 3.5 p.ti (50% da due, 33% da tre), 2.5 falli subiti e 1.5 rimbalzi. Buon impatto. Completa il roster l誕la del 2003 Luca Vincini, finora ai margini delle rotazioni.