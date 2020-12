Inserita in Cultura il 18/12/2020 da Cinzia Testa

“Aurora boreale” è il nuovo singolo di Denso

Il cantautore e producer palermitano Denso, esce con un nuovo singolo dal nome “Aurora boreale”. Un inno alla vita, che non smette di soprenderci nonostante momenti bui come quello che stiamo attraversando. “Aurora boreale” – dice Denso – rappresenta un po’ quel vocale di 5 minuti che mandi a una persona a cui vuoi bene ma che sta passando un brutto periodo. È la risposta a quella chiamata di un’ amica o un amico che cerca un motivo per andare avanti. In quel momento si aprono due scenari: ci si può far trascinare nella spirale negativa dell’altra persona oppure si può mantenere un ottimismo oggettivo, fermo, che vede, oltre la notte, l’inizio di un nuovo giorno. Mai come oggi l’isolamento è un problema forte, sentito. Ecco, questo brano si rivolge a chi è chiuso in casa, sia fisicamente che mentalmente, e non trova più la forza per uscire a ricominciare a vivere.





La musica di Denso, al secolo Roberto Giangreco è un perfetto mix fra le sonorità del pop rock statunitense e quelle del nostrano indie italiano. Il cantautore e producer è un “alchimista” navigato, che riesce a bilanciare al meglio gli stili musicali a lui favoriti, creando uno stile fresco e originale. Per capire appieno Denso è opportuno svelare una parte del suo passato. Sin da giovanissimo, a Palermo, sua città natale, calca i primi palchi guidando diverse band locali tra le quali i The Absent Drinks e attingendo a piene mani dal rock americano e dal britpop anglosassone. Da lì, i vari tentativi che in seguito lo porteranno sul palco di Area Sanremo, dove incontrerà Leonardo Monteiro, per il quale curerà la stesura di alcuni singoli del suo album di debutto.





Il nuovo singolo di Denso, Aurora boreale è disponibile sia su Spotify che su tutti gli stores digitali.