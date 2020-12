Inserita in Cronaca il 18/12/2020 da Rossana Battaglia PARTANNA. I MERCATINI DI NATALE TORNANO IN FORMA VIRTUALE Partanna. I mercatini di Natale tornano in forma virtuale.

Causa emergenza Covid-19, in ottemperanza delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus, quest’anno l’Associazione Pro Loco Partanna sceglie di lanciare una nuova iniziativa , che mira alla promozione dei prodotti tipici locali nonché alla valorizzazione delle festività natalizie. "Pur nell´auspicio si possa tornare a festeggiare il Natale a Partanna condividendo, come da tradizione, il consueto programma ricco di eventi, che ormai da anni, grazie ad una fitta collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni locali, contribuiva a creare un piacevole clima conviviale, favorevolmente ho colto l´iniziativa - dichiara il Sindaco Nicolo´ Catania - ritenendo le finalita´ e le modalita´ congrue alle condizioni di un anno pandemico che noi tutti stiamo vivendo e che ci inducono a scegliere una location virtuale per evocare l´atmosfera di un Natale all´insegna dello stare insieme anche uniti virtualmente". “ Un viaggio virtuale tra manufatti, decorazioni natalizie, sapori ma anche saperi – afferma Rosamaria Stallone, Presidente dell’Associazione Pro Loco Partanna – saperi, sì, perché ogni produttore locale proporrà i propri prodotti, ma anche una presentazione, una descrizione delle procedure legate alla produzione . Un nuovo modo di vivere l’atmosfera natalizia, adattandosi al cambiamento senza perdere l’entusiasmo che in particolare contraddistingue il produttore, che con laboriosità e passione sfida il buon gusto del potenziale acquirente, che quest’anno potrà scegliere la pagina Facebook dell’Associazione, che si pone come vetrina di prodotti tipici e dell´artigianato”. L’invito a partecipare è esteso a tutti i produttori locali, commercianti, artigiani, hobbisti, artisti, che vorranno promuovere le proprie produzioni contribuendo a creare un clima per quanto possibile conviviale e suggestivo. L’evento online avrà inizio sabato 19 dicembre e terminerà il 6 gennaio.