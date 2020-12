Inserita in Politica il 17/12/2020 da Direttore “Ma che acqua beviamo?”, in diretta sui canali social dell’associazione People Help the People Si conclude venerdì 18 dicembre alle 15:00 il ciclo di webinar, con il quarto “Ma che acqua beviamo?”, in diretta sui canali social dell’associazione People Help the People, nell’ambito de “La Città e la gestione dell’acqua e delle risorse naturali”, un progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. (AICS).



Il webinar sarà moderato da Giuseppe Labita, coordinatore del progetto in Sicilia, con l’intervento di Giuseppe Cuffari,

Direttore UOC T3 EAS, Reporting ambientale, Salute e Ambiente – ARPA Sicilia e Alessandro Di Martino, Amministratore Unico AMAP S.p.A



“Durante il webinar” – dichiara Giuseppe Labita – “si conosceranno i percorsi attraverso i quali l’acqua arriva nelle nostre case e come questa viene trattata per una corretta potabilizzazione”.



Il progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” ha l’obiettivo di contribuire ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dei cittadini sui contenuti dell’Agenda 2030 favorendo cambiamenti di comportamento e atteggiamenti attivi per la diminuzione dell’impatto antropico sull’ambiente.

E’ realizzato dal Centro per il Volontariato Internazionale (CeVI) di Udine, con un partenariato costituito da gestori dell’acqua - MM Spa (Milano), CAFC (Udine), dal Comune di Milano (Ass. Transizione Ambientale), Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Università di Udine (DPIA); organizzazioni della società civile: Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell’Acqua (CICMA), Cittadinanzattiva, People Help the People (PHP), Gruppo Missioni Africa (GMA), Solidarietà e Cooperazione CIPSI, progetto co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con AID 11788.







Referente Comunicazione People Help the People: Chiara Lo Coco

segreteria@peoplehelpthepeople.eu