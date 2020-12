Inserita in Cronaca il 17/12/2020 da Cinzia Testa ANAS FORMA PIEMONTE, A.N.A.S. ZONALE CALUSO (TO) e CISSAC insieme per il progetto "Dopo di noi" Con l´espressione "Dopo di noi" si intende quella fase del ciclo di vita che ogni famiglia di origine di una persona in condizione di disabilità si trova a dover affrontare per costituirsi, da luogo originario di riferimento e di appoggio, a trampolino di lancio, affinché il figlio o il congiunto fragile possa essere accompagnato ad assumere la propria singolare traiettoria di vita nella possibilità di sostenere il progressivo distacco dal sostegno esclusivo del contesto familiare.



Si tratta di un passaggio delicato e imprescindibile a cui è importante rivolgere l´attenzione molto precocemente. Un passaggio che pone le famiglie e i servizi di fronte al compito di produrre una progettualità che, oltre a comporsi come dispositivo di pianificazione, si offra anche come luogo di incontro, luogo di parola, in grado di far emergere la condizione unica e particolare di ciascuna persona e di valorizzare le sue abilità e competenze.



Solo grazie ad una relazione di fiducia e di reciproco riconoscimento con il sistema dei servizi, le famiglie potranno ingaggiarsi in un futuro possibile per il proprio figlio o congiunto, con un progetto pensato insieme e realizzato nel legame con altri.



Grazie all´Impegno della Presidentessa Dott.ssa Valeria FERRERO ed ai soci professionisti dell´A.N.A.S ZONALE CALUSO (TO) si è potuto raggiunto questo importante obiettivo.



Carlo Natale Procopio



Presidente ANAS FORMA PIEMONTE