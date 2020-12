Inserita in Cronaca il 16/12/2020 da Rossana Battaglia Rinnovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell´Ordine dei Farmecisti di Trapani Nei giorni 12 e 13 dicembre u.s. si sono svolte le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti di Trapani -per il quadriennio 2021/2024. A seguito dello spoglio sono risultati eletti in seno al Consiglio Direttivo: Fazio Angela, Galatioto Leonardo, Gallo Biagio, Garraffa Vincenzo, Governale Giuseppe, Maniscalco Mario, Rotolo Giuseppe, Scalisi Caterina e Spanò Valentina. Sono stati altresì eletti, quali Revisori dei Conti, Valentina Donato, Mario Giglio e Francesco Grillo. Nel corso della prima seduta consiliare, che ha avuto luogo il 15 dicembre 2020, ha assunto la carica di Presidente la Dr.ssa Valentina Spanò; completano la compagine: il Dr. Galatioto Leonardo quale Vice Presidente il Dr. Gallo Biagio quale Segretario il Dr. Garraffa Vincenzo nella qualità diTesoriere.