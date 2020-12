Inserita in Cultura il 16/12/2020 da Cinzia Testa “Dopoguerra”: in libreria le nuove poesie di Massimiliano Perrotta Torri del Vento Edizioni pubblica “Dopoguerra”, la seconda raccolta poetica di Massimiliano Perrotta. In una giornata qualsiasi dei nostri anni di guerra, in questa «italia in miniatura», il poeta prova a resistere al disincanto, prova a festeggiare comunque la vita. Non è una facile impresa. Sospese tra oggettività e visione, le poesie di Perrotta alludono al presente cercando di non affogarci dentro. Nato a Catania nel 1974, Massimiliano Perrotta vive a Roma. Regista e scrittore, ha pubblicato la raccolta poetica “Riva occidentale” (Sikeliana, 2017) e le opere teatrali “Cornelia Battistini o del fighettismo” (La Cantinella, 2006), “Hammamet” (Sikeliana, 2010; Premio Giacomo Matteotti della Presidenza del Consiglio dei Ministri), “Masino Scacciapensieri” (Torri del Vento, 2019). Cura un blog sull’Huffington Post.