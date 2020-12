Inserita in Tempo libero il 16/12/2020 da Direttore Mettiamoci il cuore Nataleiinsieme con la solidarietà con ANAS e AIA a Locri Il covid-19 ferma la solidarietà, la sezione AIA di Locri e l´anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) regione Calabria hanno organizzato "Natale insieme ... con solidarietà". L´iniziativa che prevede una raccolta di Ben alimentare per sostenere Le famiglie in difficoltà della Locride.



L´iniziativa dal titolo "mettiamoci il cuore" è rivolta a tutti coloro che in questo momento desidero sostenere le famiglie che sono in difficoltà donando bene alimentari quale latte zucchero farina biscotti panettoni eccetera.



La consegna dei ben puo essere effettuata alle due associazioni nei giorni di mercoledì 16 e venerdì 18 dicembre dalle ore 17 alle ore 19 presso i locali delle stesse dove i volontari procederanno al ritiro.



L´offerta che deve essere libera può essere anche anticipata attraverso un messaggio sul numero 338 20 25 579 indicando il nome il cognome è il tipo di offerta o comunque il tipo di bene che si intende donare e, successivamente, recandosi nei giorni e nelle ore prestabilite per la consegna direttamente all´associazione.



La distribuzione dei beni alimentari raccolti alle famiglie in difficoltà della locride sarà a cura dell´associazione nazionale di azione sociale della sezione Locri.



Per ulteriori informazioni sia per quanto riguarda coloro che volessero donare dei beni alimentari o quanti sono in difficoltà e che volessero mantenere la loro riservatezza possono contattare la locale sezione Anas al 338 20 25 579