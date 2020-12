Inserita in Politica il 15/12/2020 da Direttore I due giudici onorari del Tribunale di Palermo sospendono lo sciopero della FAME Sabrina Argiolas e Vincenza Gagliardotto, che dall´1 dicembre facevano lo sciopero della fame per protestare sulla situazione della loro categoria hanno interrotto la protesta. "A seguito dei recenti contatti istituzionali e politici qualificati - dicono - riponendo fiducia nell´impegno assunto - in tale fase di emergenza pandemica ancora in atto - per una risoluzione celere e con decretazione d´urgenza della questione della magistratura Onoraria in regime transitorio, sospendiamo lo sciopero della fame". I magistrati onorari protestano perchè "ancora privi di tutele giuslavoristiche, con prospettive di peggioramento, consistenti in demansionamento ed aggravio delle ore lavorative, a fronte di un´incongrua indennità, oltre all´imposizione a loro carico di tutte le spese contributive previdenziali ed assistenziali".

Alla protesta dei due giudici onorari si era unita Giulia Bentley, vice procuratore onorario, ma per le sue già precarie condizioni di salute, ha interrotto dopo 4 giorni.

fonte (ANSA).