Inserita in Tempo libero il 15/12/2020 da Cinzia Testa Casa green in tutti i sensi: dalle piante d’appartamento allo stile di vita, alcuni consigli

Negli ultimi anni le tendenze green hanno ottenuto un riscontro molto positivo da parte degli italiani, al punto che numerosi consumatori hanno scelto una linea verde per quanto riguarda i propri acquisti. Questa tendenza vale in tutti i campi possibili, dai servizi fino ad arrivare ai prodotti, ma è stata la casa il vero epicentro di questa rivoluzione. Non a caso, ad oggi sono molte le famiglie che hanno creato un angolo (letteralmente) verde nelle proprie abitazioni, sfruttando il grande potenziale delle piante, che sono belle da vedere e che aiutano anche nella purificazione dell’aria. Vediamo quindi di approfondire questo e altri argomenti.

Vivere green con le piante in casa

diversi studi scientifici Come anticipato poco sopra, le piante regalano solamente vantaggi quando le sistemiamo in casa. Per prima cosa, sono bellissime e ci aiutano ad aggiungere un prezioso tono di colore, per contrastare il grigiore degli spazi cittadini, tipico delle metropoli. Inoltre l’arredo, grazie alle piante, può contare su un alleato capace di renderlo unico e inimitabile, per non parlare dei vantaggi in termini psicologici e di umore. Ci sonoche confermano quanto segue: creare un angolo green in casa aiuta a combattere lo stress e a favorire il relax. Naturalmente la lista delle piante d’appartamento è molto lunga, e contempla tantissimi esempi di prestigio. Fra le più adatte per gli interni di una casa troviamo la sanseveria trifasciata e la dracaena marginata, insieme allo spatifillo e al filodendro. Anche la palma areca e l’epipremnum rientrano in questo elenco, per via della loro bellezza estetica e adattabilità.

Vita green: alcuni aspetti importanti

dai fornitori di settore ridurre al minimo il consumo di plastica raccolta differenziata La vita green in casa, oltre alle piante, prevede anche la presenza di altre accortezze. Per fare un esempio, uno degli aspetti più rilevanti riguarda le forniture energetiche. In tal caso il consiglio, infatti, è di scegliere una delle offerte di luce e gas verdi proposte, in modo da rispettare l’ambiente sfruttando soltanto energia sostenibile. Un secondo passaggio necessario è il seguente:, preferendo i prodotti con un packaging sostenibile e le classiche bottiglie di vetro. In secondo luogo, si suggerisce di utilizzare solo le lampadine a LED, rimpiazzando quelle a incandescenza, e di fare sempre molta attenzione allo spegnimento delle luci quando non servono. Da questo punto di vista può aiutarci la tecnologia domotica, con i sistemi dotati di sensore di presenza. Inoltre, è il caso di regolare le temperature della caldaia evitando gli eccessi in termini di calore prodotto, per risparmiare gas. Un altro consiglio utile riguarda lae l’attenzione agli sprechi idrici, da evitare ad ogni costo. Infine, occhio alla spesa alimentare, preferendo i prodotti a km 0.