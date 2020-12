Inserita in Tempo libero il 15/12/2020 da Cinzia Testa I regali da uomo migliori in base alle sue passioni Ogni persona ha passioni e inclinazioni diverse a seconda del proprio carattere. Quando si deve fare un regalo ad un uomo, dunque, ci sono tanti aspetti da considerare ed è utile capire quali sono per poter compiere la scelta migliore, così da soddisfare tutti i suoi desideri. Vediamo quali sono i possibili regali in base alle passioni di ognuno.

I regali per l’uomo sportivo

dalle scarpe Nike da uomo su YOOX Si parte innanzitutto dall’abbigliamento: una buona idea potrebbe essere regalare una tuta, il must di questo inverno, sia per chi pratica sport sia per chi ama stare comodo. Lo stesso discorso vale per l’attrezzatura sportiva in generale, dalle magliette termiche passando per le scarpe. Tra le sneakers maschili di moda al momento c’è l’imbarazzo della scelta, come si può vedere, di tantissime forme e colori diversi da scegliere a seconda dei gusti e dell’utilizzo che si deve farne. Altre idee regalo per un uomo appassionato di sport? Ad esempio gli accessori per allenarsi, l’attrezzatura sportiva e persino i coupon per attività sportive particolari.

I regali per l’uomo elegante

Gli uomini che curano molto il look sono i più difficili da accontentare perché hanno richieste e aspettative elevate. Il primo suggerimento è di pensare a un regalo prezioso come gli orologi di marca e di lusso, che comportano una spesa importante ma che hanno elevate probabilità di successo. Altri accessori davvero apprezzati sono le cravatte, le pochette da taschino e le sciarpe eleganti. Non si potrebbero poi non citare capi evergreen come i maglioni, i profumi di marca e la borsa da lavoro.

I regali per l’uomo che ama viaggiare

un accessorio hi-tech come la GoPro Anche in questo caso le idee non mancano di certo. Per fare un esempio, il settore degli zaini abbonda di modelli progettati per gli uomini che amano viaggiare, capienti ma anche sicuri, come gli zainetti antifurto. Un’altra idea regalo possibile riguarda, favolosa per riprendere i paesaggi e per conservare un ricordo della propria vacanza. Infine, nella lista vanno inseriti pure altri gadget come il powerbank, il navigatore satellitare, i portacravatte portatili e un bel trolley elegante.

I regali per l’uomo di cultura

Gli uomini che amano la cultura non sono “clienti” poi così difficili, perché le soluzioni abbondano. Ci sono ovviamente i libri, fino ad arrivare agli abbonamenti ai cinema e ai teatri. Inoltre, non dimentichiamoci dei quadri e delle stampe che replicano i grandi capolavori del passato, che saranno sicuramente molto apprezzati dagli uomini amanti dell’arte. Fra le altre papabili opzioni si trovano ad esempio i kit per dipingere, insieme a diversi oggetti d’arredo creativi e particolari. Ogni uomo ha una o più passioni e da questa base è possibile partire per valutare le diverse idee e scegliere quella più adatta al diretto interessato.