Inserita in Politica il 14/12/2020 da Cinzia Testa ANAS E Assessorato al sociale di Vigasio distribuiscono pandori e panettoni alle famiglie in difficoltà L’idea è nata nel direttivo dell’associazione ANAS dello scorso 5 dicembre guidato dal Presidente Bertasi, in questo momento di difficolta, dovuto anche all’emergenza sanitaria, cioè dare un pensiero alle famiglie in difficoltà di Vigasio. È così che la sede operativa dell’Associazione Nazionale Azione Sociale ha voluto dare un segnale alla comunità ed ai propri cittadini meno fortunati. In collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali l’ANAS distribuirà un pandoro o panettone a tutte le famiglie del paese che stentano ad andare avanti a livello economico, infatti le famiglie aiutate dal Comune, che sono più di 40, riceveranno un buono emesso da ANAS e che verrà a loro consegnato dall’ufficio di assistenza sociale del Comune, buono con il quale le famiglie potranno ritirare il dono presso la sede ANAS di via Verona 2. Insomma “il Natale è per tutti” dichiara Bitto il portavoce di ANAS “la solidarietà deve farsi sentire proprio in questi momenti affinché tutti, anche con un piccolo gesto, possano sentirsi partecipi delle festività natalizie nonostante in momentanea condizione di sfavore”. Da ANAS inoltre rivolgono un ringraziamento all’Assessore Merlini che, quando contattato, si è subito adoperato per la migliore riuscita dell’attività.



Nella foto: l’Assessore Corrado Merlini, il Portavoce ANAS Francesco Bitto e alcuni volontari.