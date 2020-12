Inserita in Politica il 12/12/2020 da Cinzia Testa In partenza per Trapani la squadra di pallacanestro di Torino dove domani incontrerà la squadra locale di Trapani Sull’aereo è pronta a partire per Trapani la squadra di pallacanestro di Torino dove domani a mezzogiorno incontrerà la squadra locale di Trapani. Purtroppo come hanno evidenziato i giocatori la partita si svolgerà a porte chiuse per ragioni di sicurezza al fine di prevenire la pandemia. Tante le aspettative da entrambe le squadre. Il direttore del giornale viaggia con loro e augura un in bocca al lupo ed evviva lo sport.