Inserita in Sport il 12/12/2020 da Cinzia Testa La squadra di pallavolo della Mondovì in partenza per Marsala dove domani incontrerà la squadra locale La squadra di pallavolo della Mondovì all’aeroporto di Malpensa in partenza per Marsala dove domani incontrerà la squadra locale. Tante sono le attese delle ragazze che stanno partendo alla volta della Sicilia