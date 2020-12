Inserita in Politica il 11/12/2020 da Direttore Operazione di P.G. della Polizia Municipale di MArsala per tutelare un animale Nella giornata di ieri gli Agenti della Polizia Municipale di Marsala, coordinati dal Comandante Vincenzo Menfi, assieme ai Veterinari dell’Asp, hanno attuato un’operazione di Polizia Giudiziaria ponendo sotto sequestro un cane che veniva tenuto dal proprietario in condizioni assai precarie. I Vigili dopo il loro intervento hanno, nello specifico, denunziato il proprietario per maltrattamento animali poiché il cane era tenuto a catena corta e in mezzo ai rifiuti.

Con il Sindaco Massimo Grillo e con il Comandante Menfi si è stamani voluto complimentare il leader animalista Enrico Rizzi che per l’occasione era accompagnato dal proprio legale Alessio Cugini.