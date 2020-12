Inserita in Cronaca il 11/12/2020 da Rossana Battaglia BADIA GRANDE PROMUOVE CONTEST FOTOGRAFICO NATALIZIO LA COOPERATIVA BADIA GRANDE LANCIA IL CONTEST FOTOGRAFICO #XMASMASK_2020



In occasione delle festività natalizie, la Cooperativa sociale Badia Grande lancia un concorso fotografico rivolto ad artisti, cittadini, associazioni e rifugiati . Con l’hashtag #xmasmask_2020, sono invitati a partecipare coloro i quali vorranno rappresentare il Natale al tempo del Covid-19: una festività vissuta in un periodo di pandemia, caratterizzato dall’utilizzo della mascherina all’aperto e al chiuso (in presenza di soggetti non conviventi) e dalle regole del distanziamento sociale.

Il concorso intende raccogliere proposte che sappiano cogliere la visione più autentica del Natale, seppur con le ristrettezze e le limitazioni del caso, la riscoperta del valore del tempo e dei sentimenti di fratellanza e solidarietà, sempre nel rispetto delle disposizioni anti contagio.

La partecipazione al contest è gratuita ed è rivolta ai maggiorenni . Si può partecipare soltanto con una fotografia ( corredata di nome e cognome del partecipante e titolo dello scatto). Nelle foto non devono essere ritratti bambini o soggetti di età inferiore ai 18 anni.

I partecipanti potranno inviare le foto fino 31 dicembre 2020 all’indirizzo email badiagrande@societacooperative.com

Le foto pervenute saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook ‘Radio OpenVoice’ dove dall’1 al 5 gennaio 2021 potranno essere votate .



La foto che riceverà più “mi piace” vincerà un cesto in vimini pieno di prodotti alimentari di vario genere. Il vincitore verrà proclamato il 6 gennaio 2021.