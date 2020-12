Inserita in Cronaca il 11/12/2020 da Rossana Battaglia Anche a Trapani, domenica 13 dicembre screening anticovid Domenica 13 dicembre , dalle ore 9.00 alle ore 19.00, presso l’autoparco Comunale di Via Libica, riprenderà l’attività screening anticovid organizzata dal Comune di Trapani in collaborazione con il personale sanitario dell’ASP di Trapani. Il servizio che prevede il tampone rapido in modalità “drive in” è rivolto in particolare ai titolari di attività commerciale e ai cittadini di 65 anni e oltre . Potrà accedere comunque la popolazione interessata. Il servizio è totalmente gratuito.