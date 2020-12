Inserita in Politica il 11/12/2020 da Direttore Undicesimo giorno di digiuno per i Magistrati Onorari ... Tre donne palermitane Giulia Bentley, Enza Gagliardotto e Sabrina Argiolas, magistrati onorari, da ben 11 giorni portano avanti con decisione uni sciopero della fame volto a rivendicare i diritti della loro categoria. Hanno deciso di scioperare non nelle loro case, ma in Tribunale, il luogo di lavoro dei Magistrati Onorari, il luogo ove viene negato il diritto a condizioni di lavoro degne. Nonostante sentenze nazionali ed europee vadano in questa direzione, l’Italia non legifera in tal senso, per questo motivo le tre palermitane hanno deciso di fare un gesto che punti i riflettori verso un problema a lungo rimasto nell’ombra.