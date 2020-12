Inserita in Cronaca il 11/12/2020 da Rossana Battaglia Domenica al centro sociale “Peppino Impastato” screening con tamponi per over 65, operatori commerciali e famiglie indigenti Domenica al centro sociale “Peppino Impastato” screening con tamponi per over 65, operatori commerciali e famiglie indigenti

Si terrà domenica 13 dicembre 2020 , presso il centro sociale “Peppino Impastato” di via Ignazio Poma (Quartiere San Giuliano), una giornata di screening della cittadinanza per la ricerca del virus Sars-Cov-2. La giornata sarà dedicata agli o ver 65, agli operatori commerciali ed alle famiglie indigenti del territorio ericino . I tamponi rapidi saranno effettuati dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

«Riteniamo corretto destinare una campagna alla fascia della popolazione più a rischio, ovvero gli over 65, estendendola alle famiglie più bisognose ed agli operatori commerciali – sottolineano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega ad igiene e sanità, Polizia municipale e Protezione civile, Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Tale campagna contribuirà, come le precedenti, all’individuazione di eventuali nuovi positivi e, quindi, al contenimento del contagio. Ringraziamo già adesso il personale medico, i volontari delle associazioni di Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale che saranno impegnati nello svolgimento della stessa. Prossimamente, tenendo sempre in considerazione le esigenze dell´Asp, saranno organizzate altre campagne di screening per le frazioni e per il centro storico»