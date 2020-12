Inserita in Politica il 09/12/2020 da Direttore A Milano nella sede ANAS esami CELI per la certificazione di Italiano Sono in corso gli esami CELI per la certificazione della conoscenza della lingua italiana nella sede dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Milano sita in via Pordenone n. 13.



La sede, predisposta secondo le norme COVID al fine di prevenire la diffusione della pandemia; a tutti i candidati da personale ANAS viene misurata la temperatura, garantita la distanza di sicurezza e, alla fine di ogni esame si procede alla igienizzazione delle postazioni cosi come prevista dalla normativa vigente.



I canditati si sono dimostrati sensibili ed attenti alle misure di sicurezza adottate dal Governo ed hanno raccontato la differenza delle misure assunte dai paesi al fine di prevenire la diffusione COVID.



Tanti i candidati e di nazionalità diverse che hanno arricchito, con i loro racconti, oltre le prove previste, di notizie i valutatori.