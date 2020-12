Inserita in Cultura il 08/12/2020 da Direttore San Nicola dei bari e di tutto il mondo spettacolo trilingue anche su streaming Solidarietà cultura e libertà sono la base dei valori su cui è stata fondata la rete associative ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ed è proprio con questo spirito che le varie articolazioni, in sinergia con i principi dell´associazione ed in autonomia, organizzano sul territorio iniziative volte a sostenere la cultura e la solidarietà ed a sostenere le associazioni del territorio.



Oggi piu che mai serve sostenere l´azione sociale e culturale all´interno di quello che sono le norme imperative DPCM per prevenire la diffusione del COVID, ed è con questo spirito che la Presidenza dell´ANAS Puglia, quale articolazione territoriale sostiene e supporta l´iniziativa dell´Associazione Tavole Magiche che ha progettato "dicembre Barese" San Nicola dei baresi e di tutto il mondo; racconti, poesia e musica spettacolo in tre lingue: barese, italiano e georgiano.



Spettacolo che si terrà sabato 12 dicembre nell´auditorium dell´ANAS Puglia a Bari alle ore 18.00



Tutti coloro che sono interessati possono collegarsi in diretta streaming su facebook sulle pagine tavole magiche.



La rete ANAS sostiene le affiliate affinchè possano realizzare i sogni di ogni uomo associato e tesserato ed attraverso questo realizzare solidarietà e cultura in momento particolarmente delicato per il paese.