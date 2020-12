Inserita in Politica il 08/12/2020 da Direttore Cresce la rete ANAS anche in Sardegna con affiliate che effettuano servizio di supporto alla Sanità ed alla persona In questo periodo particolarmente delicato la rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione sociale) ha messo in campo l´esperienza e i volontari per potere sostenere tutte le affiliate nonché le famiglie in serie difficoltà.



La rete cresce ogni giorno, tante le richiesti di nuove affiliazioni sia dirette che indirette, la ragione principale della crescita e dettatadal fatto che molte affiliate trovano nella classe dirigente della rete un riferimento ed sostegno alle varie esigenza territoriali oltre che l´opportunità di entrare a far parte di una grande rete.



Lo spirito aggregante dell´anas ha fatto si che si sono affiliata tante associazioni, sportive, culturali, CRAL, cooperative , fondazioni nonchè consorzi di associazioni soprattutto del mondo relativo al supporto sanitario tra cui alcune di mutuo soccorso come quelle della Sardegna, le quali da un lato ricevono sostegno e supporto dalla Consulta ANAS 118 e dall´altro lato facendo parte di una rete nazionale possono offrire sostegno e supporto al persone in difficoltà in sinergia con l´assessorato alla Sanità della regione Sardegna



La presidenza nazionale, nel ringraziare il lavoro che sta svolgendo la Consulta Nazionale Sanità 118 su tutto il territorio nazionale ha sottolineare quanto è importante la salute e che determina anche il benessere di ogni singola persona e famiglia e questa lo si può realizzare solo se si condivide un grande progetto che guarda in avanti e che cerca di sostenere quelli che sono in difficoltà in questo momento storico e politico.



Come è noto il progetto dell´anas prevede da un lato quello di creare le condizioni per sviluppare lavoro attraverso l´accreditamento APL (agenzia per il lavoro) che assicura autonomia e indipendenza della famiglia nel sistema economico e dall´altro lato aiutare chi è in difficoltà a poter raggiungere gli obiettivi che sono quella della indipendenza dell´Autonomia attraverso il lavoro.