i Presidenti della rete ANAS si sono incontrati su meet per programmare e progettare Si è svolta la riunione dei presidenti regionali della Rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) per discutere la programmazione e progettazione per il 2021/2022 anche alla luce della pandemia.



La riunione, che si è svolta in modalità on-line con l´applicazione di Google meet, ha visto la partecipazione di quasi tutti i presidenti regionali della rete Anas, i quali hanno discusso e si sono confrontati sull´esigenza di sostenere ed informare le associazioni sulla prevenzione della pandemia nonchè sull´esigenza di mappare, a livello comunale, le famiglie in serie difficoltà al fine di poterle sostenere sia con azione concrete e direttamente dai volontari della rete sia mediante segnalazione agli enti locali.



Nel corso della riunione si è parlato anche della progettazione per sostenere l´inclusione sociale e per combattere la dispersione scolastica e conseguentemente sostenere Le famiglie in disagio, disagio che si è fortemente accentuato a causa della pandemia che limitando i rapporti sociali aumenta il disagio familiare.



Presente anche il portavoce della rete associativa, il quale ha sottolineato che gia la presidenza durante la prima chiusura dettata dall´esigenza di contrastare la pandemia la rete ANAS aveva attivato uno sportello di sostegno alle famiglie con esperti e psicologhe.