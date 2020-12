Inserita in Politica il 03/12/2020 da Direttore Trapani: CambiaMenti non uno slogan ma una partecipazione civica

“CambiaMenti” non è stato uno slogan da campagna elettorale, ma una visione per rilanciare anche la partecipazione democratica cittadina … dal basso – dichiara il Sindaco Tranchida, che, nel richiamare la deliberazione della Giunta Comunale n. 370 del 2 dicembre scorso, rende nota la compiegata proposta di schema di regolamento da avanzare al Consiglio Comunale per la partecipazione civica consapevole della Comunità Trapanese stazionata nelle Frazioni nei Quartieri e nei Rioni.