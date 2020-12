Inserita in Cronaca il 02/12/2020 da Rossana Battaglia Coronavirus, parte il Corso di psicoprofilassi al parto Online del Consultorio familiare di Alcamo Sono nove le future mamme che hanno partecipato al primo incontro del Corso di psicoprofilassi al parto Online organizzato dal Consultorio familiare di Alcamo dell’Asp di Trapani per fare fronte all’emergenza Covid-19.

Il corso di accompagnamento alla nascita prevede una parte teorica, che affronta tematiche relative alla gravidanza, l´allattamento, il puerperio e il rapporto mamma/bambino, e una parte pratica di training psicologico di rilassamento con particolare riferimento alla gestione degli stadi finali, dal travaglio alla fase delle spinte sino al momento del parto.

Le future mamme saranno seguite dagli specialisti del Consultorio familiare , tra questi: Eugenia Pugliesi, psicologa e psicoterapeuta; Giuseppina Zabbara, ginecologa; Maria Mililli, ostetrica professionale; Agatina Viscò, assistente sociale.

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario, dalle 10 alle 11 :

venerdì 4 dicembre 2020; lunedì 14 dicembre 2020; lunedì 21 dicembre 2020; lunedì 11 gennaio 2021; lunedì 18 gennaio 2021; lunedì 25 gennaio 2021; lunedì 1 febbraio 2021.

Per eventuali nuove iscrizioni telefonare alla segreteria del Consultorio familiare, tel. 0924.599640, entro venerdì 4 dicembre 2020 .