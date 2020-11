Inserita in Cronaca il 27/11/2020 da Rossana Battaglia Coronavirus, Asp Trapani potenzia servizio Numero Verde 800 402 346 Coronavirus, Asp Trapani potenzia servizio Numero Verde 800 402 346



La direzione strategica dell´ Asp di Trapani ha potenziato il servizio di Numero Verde Covid , 800 402 346 attivato nei giorni scorsi. Si tratta di un numero dedicato, per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus.

Una squadra di operatori volontari dell´associazione Paceco Soccorso risponde alle domande dei cittadini sull´attuale emergenza epidemiologica, dopo un periodo di formazione con i medici del Dipartimento di Prevenzione dell´Asp di Trapani.