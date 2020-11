Inserita in Politica il 26/11/2020 da Rossana Battaglia Covid: Turano, su internazionalizzazione servirà cambio di strategia L’assessore alle Attività produttive: domani comitato di sorveglianza po-fesr su problemi azione 3.4.2.





Palermo, 26 nov - “Lo stop alle fiere e alle manifestazioni internazionali imposto dall’emergenza da Covid-19 è un problema reale per tutti gli attori del sistema dell’internazionalizzazione. Domani in sede di Comitato di sorveglianza del programma Fesr 2014-2020 porremo il problema della gestione dell’azione 3.4.2 per trovare una soluzione adeguata per salvaguardare le imprese e i loro progetti” lo afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano replicando all’allarme lanciato da Sicindustria sulle difficoltà delle aziende che stanno partecipando alle misure comunitarie di supporto all’internazionalizzazione.



“In atto - spiega Turano - abbiamo già una proroga straordinaria dei termini di scadenza per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti presentati dalle imprese siciliane che hanno aderito agli avvisi emanati dal Dipartimento attività produttive a valere sul Po Fesr 2014-2020 per gli obiettivi Tematici 1 e 3, ma è chiaro che il probabile prolungamento dello stato d´emergenza ci imporrà di affrontare il tema internazionalizzazione non solo con le proroghe ma con un vero e proprio cambio di strategia” conclude l’assessore.