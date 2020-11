Inserita in Politica il 25/11/2020 da Direttore Decreto si sequestro urgente emesso dal Tribunale di Trapani riferibili a tre soggetti Nelle giornate scorse, Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Trapani e Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trapani hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro urgente emesso dal Tribunale di Trapani, a seguito di proposta per l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo nei confronti di MAZZARA Michele cl.1960 di Paceco, NICOSIA Francesco Cl. 1955 di Erice, nonché di BARONE Giuseppa cl. 1960, moglie del Mazzara, tutti già sorvegliati speciali della P.S. con obbligo di soggiorno.

Il provvedimento ha riguardato beni mobili, immobili ed aziendali riferibili ai tre proposti ed in particolare sono stati posti sotto sequestro n.61 beni immobili (tra cui n.5 fabbricati, n.54 terreni agricoli e 1 Albergo) n. 53 beni mobili registrati (di cui n. 12 tra autovetture - autocarri e motocicli e n. 41 mezzi agricoli) n. 4 società con i relativi compendi aziendali ( n.3 operanti nel settore delle costruzioni edilizie e n. 1 nell’attività ricettiva ) e n.8 conti correnti bancari di varia natura pe un valore complessivo pari a circa 18 milioni di euro.