Inserita in Cronaca il 25/11/2020 da Rossana Battaglia Attivazione nuovi servizi per i volontari del Comitato di Alcamo di Croce Rossa Due prestigiosi traguardi sono stati centrati dal Comitato di Alcamo della Croce Rossa. Il Comitato guidato dal Presidente Fabio Ferrara , è stato accreditato, infatti, per gestire le eccedenze del 118, il servizio che in Sicilia si occupa delle emergenze/urgenze in ambito sanitario (SEUS). A distanza di poche ore è arrivato anche un altro incarico per il Comitato di Alcamo di Croce Rossa, quello di gestire, con propri volontari e propri mezzi, una postazione fissa del 118 che presiederà la zona di Castelvetrano h24 ore . “Due importanti traguardi – ha dichiarato il Presidente Ferrara – frutto di un grande lavoro di squadra, supportato dal costante aiuto del Presidente regionale della croce Rossa, Luigi Corsaro, e dal Segretario Regionale CRI, Beppe Giordano. Opportunità – ha concluso Ferrara – che mi riempiono di gioia ma che, nello stesso tempo, richiedono enormi responsabilità e abnegazione da parte mia e dal gruppo dei volontari che si occuperanno del servizio”.