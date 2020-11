Inserita in Politica il 24/11/2020 da Direttore Lega: Hopps nominata coordinatore enti locali per Sicilia Sarà Maricò Hopps a coordinare gli enti locali del partito di Salvini in Sicilia. Mazarese, già candidata alle elezioni europee, Hopps lavorerà con i responsabili enti locali per la Sicilia occidentale e orientale, Alessandro Anello e Matteo Francilia, coordinandone l´azione con il Responsabile degli Enti Locali del Mezzogiorno on. Nuccio Altieri.



"Con la grinta di sempre - afferma Maricò Hopps - da militante prima che da dirigente, lavorerò ancora più a contatto con i nostri amministratori locali, che quotidianamente dimostrano come per la gestione della macchina amministrativa serva prima di tutto il buon senso".



Hopps sarà anche membro della nuova segreteria politica regionale che nei prossimi giorni sarà varata dal segretario regionale della Lega il senatore Stefano Candiani: “la segreteria politica della Lega Sicilia sulla scorta del modello nazionale già avviato da Matteo Salvini, sarà lo strumento con cui proporremo una nuova idea di politica per la nostra Isola e a cui Maricò Hopps sono certo darà un importante contributo" conclude Candiani.--